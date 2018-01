Annalisa a Sanremo 2018 con "Il mondo prima di te": testo

Quarta partecipazione a Sanremo per Annalisa. Dopo "Non so ballare" del 2013, "Una finestra tra le stelle" del 2015 e "Il diluvio universale" l'anno successivo, la cantante uscita dalla fucina di talenti di Amici di Maria De Filippi torna in gara tra i Big.

Il brano che presenta al festival è contenuto nell'album Bye Bye, in vendita a partire dal 16 febbraio. Nella serata dei duetti la canzone sarà cantata da Annalisa insieme a Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor che l'anno scorso partecipò a Sanremo con la canzone "Il diario degli errori".

Da tempo Annalisa alterna musica e tv: attualmente è tutor di Amici 17, ma negli anni precedenti ha condotto i programmi Tutta colpa di Einstein-Quelli del Cern, Tutta colpa di Galileo e Tutta colpa di Darwin.

