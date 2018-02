Sanremo 2018, i fan sfidano il freddo fuori dall'Ariston per vedere gli artisti

Sfidano il vento freddo pungente di una giornata invernale gli appassionati del Festival di Sanremo che, come ogni anno, stazionano davanti al Teatro Ariston per aspettare artisti, conduttori e vip protagonisti della kermesse della Rai. La sera di martedì prende il via la 68esima edizione, all'indomani del red carpet che ha visto sfilare i cantanti in gara nonostante qualche goccia di pioggia. I fan sono di tutte le età, c'è chi viene da lontano e chi invece è curioso anche se a Sanremo è di casa, le preferenze sono diverse ma Claudio Baglioni direttore artistico mette d'accordo un po' tutti.