Sanremo 2018, Baglioni imita Mussolini e sui social esplode la polemica

Non è piaciuta la gag di Claudio Baglioni che urla dal podio "Pubblico di Italiani!" per chiamarli a raccolta e dare il benvenuto a Pippo Baudo, ospite della serata.

Nelle sue vesti di "dittatore artistico", il cantante e conduttore del Festival ha quindi citato il caratteristico e fin troppo noto modo di Benito Mussolini di rivolgersi agli italiani nei suoi discorsi.

Un momento che non è passato inosservato e non è piaciuto al popolo dei social, soprattutto in giorni caldi come questi. C'è chi ironizza ("Quella sua maglietta nera") e chi invece chiede che lasci il Festival.

Una gag che sicuramente si poteva evitare.