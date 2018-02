Sanremo, la verità di Baglioni a dieci giorni dal Festival: bis?

"Perfino adesso penso sia stata una pazzia". A dieci giorni dalla fine di Sanremo, Claudio Baglioni torna sul Festival affidando alcune considerazioni a Facebook: "Provare a riportare la musica e le parole al centro – continua – Musica e parole come meta e luogo dell'appuntamento. E una pazzia è stata. Pazzesco assecondarla, pazzesco quanto è successo lì e ancora più pazzesco quanto è successo tutt'intorno a noi".

Il bilancio parte dagli obiettivi che Baglioni e il suo staff si erano posti: "Volevamo sorprendere Sanremo portando l'immaginazione al Festival, ma il Festival ha sorpreso noi, regalandoci un'esperienza al di là di ogni immaginazione. Anche dalle esperienze più belle, prima o poi si deve uscire, ma le avventure più belle sono quelle che non escono mai da noi. Se pure non si dovesse tornare, sarà solo per un motivo: noi non siamo mai andati via".

Baglioni ha anche annunciato il sold out per il 15 settebre all'Arena di Verona aprendo la vendita della seconda data di venerdì 14. I due concerti segneranno il grande ritorno sulle scene live di Claudio Baglioni, prima che i concerti di "Al Centro Tour" lo vedano protagonista nelle più importanti Arene indoor d'Italia dove, grazie al palco al centro, il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di indimenticabili successi.