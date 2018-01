Sanremo 2018, quanto costano i biglietti del Festival e come vincerli

Sanremo 2018, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. A partire dal 6 febbraio, la 68esima edizione della kermesse canora più attesa sarà l’indiscussa protagonista dello spettacolo italiano, condotta da Claudio Baglioni affiancato dalle presenze date sempre più come probabili di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Sanremo 2018, quanto costano i biglietti del Festival

In attesa di scoprire i dettagli dell’evento che verranno resi noti nel corso della conferenza stampa del 9 gennaio, il Secolo XIX ha diffuso qualche anticipazione, tra cui il prezzo dei biglietti per assistere alle serate dal teatro Ariston.

I ticket, come sempre, potranno essere acquistati direttamente alla biglietteria dell’Ariston. Gli abbonamenti costeranno come lo scorso anno: 1290 euro per la platea e 672 per la galleria. Le vendite scatteranno l’8 gennaio.

Sanremo 2018, come vincere i biglietti

C’è la possibilità di vincere i biglietti del Festival con il concorso 'La musica si mette in gioco' (qui il regolamento): i maggiorenni che entro il 7 gennaio registreranno l’ingresso al casinò e acquisteranno ticket non convertibili del valore di 10 euro, riceveranno una scheda per partecipare all’estrazione di 5 coppie di biglietti per assistere ad una serata della kermesse.

L’estrazione dei premi è prevista l’8 gennaio, alle 12, sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio delle Riviere Liguri.

I premi i tutto saranno cinque: il primo premio consterà di due biglietti per il Festival per la serata finale, il secondo di due ticket per la serata di venerdì 9 febbraio, il terzo premio due biglietti per giovedì 8 febbraio, il quarto, invece, consterà di due biglietti per mercoledì 7 febbraio.

L’ultimo premio consiste in due ticket per la serata inaugurale, ovvero quella di martedì 6 febbraio.

Sanremo 2018, la scenografia

La scenografia di quest’anno è affidata a Emanuela Trixie Zitkowsky che disegnerà il palco del teatro Ariston per la 68esima edizione del Festival come già fatto per Sanremo 2014, l’ultimo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La regia sarà di Duccio Forzano, che a Sanremo 2018 torna per la sua quinta volta.