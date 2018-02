Sanremo 2018, chi vincerà? Ecco i nostri 5 favoriti

Sta per calare il sipario sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo, e più che tempo di bilanci, a poche ore dalla finalissima, è tempo di pronostici. Baglioni aveva promesso qualità e a parte un paio di inaspettati granchi, Facchinetti-Fogli in primis, è riuscito nell'impresa. Qualche canzone ha fatto subito centro, per altre ci è voluto più di qualche ascolto, ma la grande varietà di generi ha accontentato tutti.

Il successo si vede in radio e con i dischi venduti, tutto vero, ma a Sanremo si va per vincere. La gara è più agguerrita di quello che sembra, anche se i cantanti che si giocano il podio si contano sulle dita di una mano. Alcuni erano favoriti sulla carta ancora prima che iniziasse il Festival, altri sono stati delle piacevole sorprese. Vediamo chi secondo noi merita di portarsi a casa palma e leone d'oro.

