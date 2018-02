Sanremo, ci sarà un "Claudio Baglioni bis"? La replica a sorpresa del cantante

Quattro giorni di ascolti record, complimenti e congratulazioni, e arriva il momento della domanda che fino a una settimana fa in pochi avrebbero pensato di poter formulare: ci sarà un Claudio Baglioni bis?

Durante la conferenza stampa prima della finale, dalla sala stampa arriva la domanda fatidica. Baglioni, direttore artistico, cantante, conduttore, blocca tutto sul nascere. La sua risposta è un secco: "No". I giornalisti non demordono e chiedono se, nonostante la sua posizione, non sia iniziato il corteggiamento da parte dei vertici Rai per farlo tornare il secondo anno, ma Baglioni nega: "Mi fanno tutti tanti complimenti, ma il corteggiamento non è mai iniziato. Anche se mi avrebbe fatto piacere un po' di corte, non piace solo alle donne".