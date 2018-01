Sanremo 2018, svelati i cachet: quanto guadagnano Baglioni, Favino e Hunziker

Tutto nuovo (o "vecchio", dipende dai punti di vista), tranne il budget. La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, costa alla Rai circa 16 milioni e mezzo di euro, ma i ricavi pubblicitari sono già arrivati ai 25 milioni, finora un milione in meno rispetto allo scorso anno.

Di quella cifra, al trio che sarà al timone della kermesse andrà 1 milione e 300 mila euro, come svela il Corriere della Sera: 600 mila euro al direttore artistico Claudio Baglioni, che ha iniziato già mesi fa a lavorare sul suo Festival, 400 mila euro a Michelle Hunziker, meno della metà rispetto al compenso che prese nel 2007 (1 milione di euro), 300 mila euro a Pierfrancesco Favino, per la prima volta nei panni del conduttore (e non si può lamentare).

Cachet decisamente più bassi rispetto a quelli di anni fa. Nel 2009 Bonolis intascò 1 milione di euro, proprio come Panariello tre anni prima, e i 900 mila per la coppia Blasi-Cabello che affiancò il comico toscano. Non andò altrettanto bene a Gianni Morandi, nel 2012 e 2012, che guadagnò "solo" 800 mila euro... A Festival, si intende.