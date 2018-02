Sanremo, Favino e Michelle Hunziker ballano Despacito e scacciano la noia

In una serata lenta e noiosa bisognava aspettare le 23 per un po' di brio. Va bene la musica italiana e l'omaggio ai grandi del passato, ma per movimentare le cose bisogna andare sul sicuro, e con i ritmi latini non si sbaglia mai. Ci hanno pensato Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker ad infiammare l'Ariston sulle note di Despacito.

Sexy e scatenati, i due per un attimo sembravano più in una puntata di "Ballando con le stelle" che a questo Festival di Sanremo, troppo ingessato per tenere 5 serate di fila. Finalmente una scivolata nel trash, ma sempre con un pizzico di eleganza grazie ai protagonisti, che per l'occasione si sono trasformati in impeccabili ballerini regalando un siparietto niente male.

Baglioni alza le mani e si lascia perfino trascinare nelle danze... Dovrebbe farlo più spesso.