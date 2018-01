Sanremo 2018, Edoardo Leo al timone del Dopo Festival

A quanto pare è l'anno della musica, ma anche degli attori. Dopo Pierfrancesco Favino, sul palco dell'Ariston accanto a Baglioni e Michelle Hunziker, ne arriva un altro in questa edizione del Festival di Sanremo. Sarà Edoardo Leo a ricevere il testimone dal collega, su Rai 1, a notte ormai inoltrata.

Come riporta in esclusiva il nuovissimo e sempre informato Altro spettacolo, nato sulle ceneri di Blogo, sarebbe proprio l'attore e regista romano a condurre il Dopo Festival, che quest'anno torna in diretta dal Casinò di Sanremo, allo stesso orario (più o meno), e in vesti diverse rispetto alle precedenti edizioni firmate da Nicola Savino e la Gialappa's Band, e certamente diverse anche da quelle più "radical chic" che avremmo visto con Stefano Bollani.

Le ultime indiscrezioni, infatti, volevano proprio il pianista al timone del Dopo Festival, e condiderando le scelte poco "pop" del direttore artistico Claudio Baglioni, erano anche piuttosto credibili. Questo colpo di scena ci piace, aspettiamo di vedere se ci convince.