Elio e le Storie Tese a Sanremo 2018 con "Arrivedorci": testo

E' la quarta partecipazione al Festival di Sanremo per Elio e Le Storie Tese, ma anche l'ultima. La band non fa dietrofront sulla scelta, il 2018 è l'ultimo anno insieme.

In gara con "Arrivedorci", una canzone "per dirci ciao in modo simpatico - ha spiegato Elio". Sul palco dell'Ariston promettono scintille: "Vogliamo andare lì per fare una roba strana che non c'entra niente con il Festival. E' una bellissima occsione per scrivere fine a una bellissima storia".

A dargli questa occasione Claudio Baglioni: è stato lui a chiamare la band e loro hanno accettato con entusiasmo. Dopo Sanremo il tour di addio, che partirà il 20 aprile da Montichiari, in provincia di Brescia.

Il testo di "Arrivedorci" verrà pubblicato appena disponibile.