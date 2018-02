Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con "Non mi avete fatto niente": testo

Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo, ma stavolta insieme. Un'amicizia nata durante la scorsa edizione, che si è trasformata in un sodalizio artistico di spessore.

I due cantautori sono in gara con "Non mi avete fatto niente", una canzone contro il terrorismo nata dopo l'attentato al concerto di Ariana Grande di Manchester. "Quando hai a che fare con la morte, il terrore e la paura - ha spiegato Moro al Corriere - è il momento di tirare fuori la parte più coraggiosa dell'anima. Questo brano quasi folk è nato suonando assieme, senza pensare al Festival". E dopo il Festival ognuno per la sua strada, ma con una bella pagina scritta insieme.

Il testo di "Non mi avete fatto niente" verrà pubblicato appena disponibile.