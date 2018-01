Eva a Sanremo 2018 con "Cosa ti salverà": testo

28 anni, nata a Thiene, un piccolo paese della provincia di Vicenza, Eva Pevarello, conosciuta più semplicemente come Eva, si è lanciata nella musica da giovanissima con la sua band tutta al femminile, "Le quote rosa".

Nel 2015 la grande occasione, "X Factor", nella squadra di Manuel Agnelli. Il talent è stato un bel trampolino di lancio per lei, che ha poi cantato in grandi festival musicali, dedicati soprattutto al rock e all'indie, come il MiAmi di Milano, l'Home Festival di Treviso e Collisioni a Barolo. Si è alternata sul palco di grandi star internazionali: a Firenze Rocks ha lasciato il microfono a Eddie Vedder, mentre a Suoni di Marca le è seguito Franco Battiato.

A Sanremo, in gara tra le Nuove Proposte, porta "Cosa ti salverà", un brano che parla dell'importanza e della bellezza di volersi bene e di poter sempre ricominciare.