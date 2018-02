Sanremo, i Pooh al Festival col vocal coach: "Anche la voce invecchia, così li tengo allenati" | L'INTERVISTA

Oltre 50 anni di carriera in cui hanno scritto una pagina della musica italiana, eppure il palco dell'Ariston fa paura anche ai Pooh, anzi, agli ex Pooh che quest'anno sono in gara ma separati. Nemmeno loro sono immuni da scivoloni su un palco così importante, così, insieme ai bagali, a Sanremo hanno portato anche il vocal coach che è rimasto lo stesso per tutti.

Giancarlo Genise segue personalmente Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, oltre a Mario Biondi, anche lui in gara. "Hanno fatto la storia della musica italiana, non gli insegno mica come si canta - ci ha confidato - Il mio lavoro è come quello di un trainer per uno sportivo, li tengo allenati. A livello fisiologico anche la voce invecchia, bisogna cercare di tenerla al meglio. Facciamo un allenamento della voce ogni 2 giorni".

Un ruolo importante al Festival, neanche a dirlo, lo gioca lo stile di vita, ma in questo loro sono degli assi: "Prima di tuto è importante l'alimentazione - ha spiegato Calise - Devono mangiare leggero la sera, non bere vino ed evitare anche pomodori e tutto ciò che tende a causare il reflusso gastrico. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, bere tanta acqua ed evitare stravizi. Loro in questo sono molto attenti. Red è vegano, Roby e Riccardo ci fanno attenzione. Con altri artisti che seguo, invece, è più difficile, devo bacchettarli". Ben venga, invece, l'adrenalina, "il vero motore sul palco".

Per loro è come "un padre confessore", e qualche retroscena se lo è lasciato sfuggire: "Red è tranquillissimo, se la sta godendo. Roby invece è più teso, non tanto per la gara ma perché ci tiene a questo suo nuovo progetto. A parte questo, il Festival lo sta affrontando alla grande, lui è vulcanico, instancabile".