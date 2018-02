Sanremo 2018, Favino dice ‘gni gni’ e i The Jackal esultano

Nell’edizione del 2017 del Festival di Sanremo la parola ‘termostato’ pronunciata dalla coppia composta da Maria De Filippi e Carlo Conti fu il segno che i The Jackal avevano fatto centro.

Quest’anno l’esilarante gruppo di youtuber napoletani ha colpito ancora facendo pronunciare al conduttore Pierfrancesco Favino il suono “gnigni' dal palco dell’Ariston e scatenando le risate generali.

Per festeggiare la vittoria i The Jackal hanno pubblicato un video che è una gag sul finto rapimento di Favino, sostituito dal loro sodale Fru, con le stesse fattezze dell’attore.

Anche ieri sera lo zampino dei The Jackal è arrivato sul palco del Festival quando Nina Zilli, in gara con “Senza appartenere”, ha salutato Favino per ben due volte dicendogli “ciao Fru”.