Favino show a Sanremo: tutte pazze per lui (e invidiose di Anna Ferzetti)

Altro che attore, Favino a Sanremo fa tutto. Conduce, balla, canta e addirittura suona il sax, e pure bene. Insomma, potremmo azzardare a definirlo l'uomo dei sogni, e dopo la stravagante dichiarazione d'amore fatta ieri sera alla moglie in diretta tv lo confermiamo.

La lunghissima, quasi estenuante, serata dedicata ai duetti ha messo a dura prova chiunque, anche la famiglia dell'attore in teatro per sostenerlo. Così Favino ha rubato la scena qualche minunto per omaggiare moglie e figlia, prima con un bellissimo mazzo di fiori, poi con due panini, vista l'ora e lo stomaco vuoto.

"Sei la donna più invidiata dell'Ariston - le ricorda il marito - Sai perché? Perché ti ho portato questi", tirando fuori i viveri. Una gag inaspettata che ha fatto esplodere il teatro in una fragorosa risata, compresa la moglie, Anna Ferzetti.

Chi è Anna Ferzetti, la compagna di Pierfrancesco Favino

Romana, classe 1982, figlia del grande attore Gabriele Ferzetti. Anche lei attrice, ha lavorato con grandi registi tra cui Ozpeteck e Roberto Benigni e preso parte a fiction di successo come "Il commissario Rex" e "Il maresciallo Rocca". I due sono legati da 15 anni, ma non sono sposati. Hanno due figlie, Greta, di 11 anni, e la più piccola, Lea, di 5.