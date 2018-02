Sanremo 2018, Favino commuove l'Ariston con il suo monologo sui migranti

Pierfrancesco Favino porta all'Ariston un brano da "La notte poco prima della foreste" di Bernard-Marie Koltès, un monologo per dare voce a un immigrato, che l'attore ha recentemente portato in scena a Roma al teatro Ambra Jovinelli.

Una performance potente, in un Ariston completamente in silenzio, che l'attore porta a termine commosso fino alle lacrime. Mentre l'emozione era ancora nell'aria, subito dopo le ultime battute, è entrata in scena Fiorella Mannoia per cantare con Claudio Baglioni "Mio fratello che guardi il mondo" di Ivano Fossati.