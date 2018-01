Sanremo 2018, Baglioni: "Il venerdì Big rivisitano brani, ecco i duetti"

La serata del venerdì a Sanremo 2018 sarà dedicata non a delle cover diverse ma alla rivisitazione dei brani dei Big in concorso: lo ha detto il direttore artistico Claudio Baglioni, collegato con la sede Rai di Milano da Roma per il tradizionale ascolto delle canzoni in gara da parte dei giornalisti. "Mi sembrava più degno e giusto per un Festival che propone progetti inediti il fatto che si ribadissero questi progetti che ad ognuno sono costati talento, energie, sacrifici e in cui confida. Tutte le performance saranno doppiate o triplicate, tutti avranno un tipo di prestazione aggiuntiva e rivisitazione del brano" ha detto Baglioni.

Sanremo 2018, i duetti

Il cantautore ha poi annunciato alcuni dei duetti che si terranno durante quella serata: Le vibrazioni con Skin, Ornella Vanoni, Pacifico e Bungaro con Alessandro preziosi; Renzo Rubino con l'attrice Serena Rossi; Facchinetti e Fogli con Giusy Ferreri; Annalisa con Michele Bravi; Luca Barbarossa con Anna Foglietta; Mario Biondi con Jobim e Ana Carolina; Caccamo con Arisa; Red Canzian con Marco Masini; Elio e le storie tese con i Neri per caso; Ron, che canta una canzone scritta da Lucio Dalla, con Alice.

Per quanto riguarda gli ospiti stranieri Baglioni non ha voluto fare nomi: qualcuna delle conferme, ha risposto a chi gli faceva l'esempio di Sting tra i nomi di cui si è parlato, è arrivata ma preferisce per annunciarli aspettare il cast completo confermato.