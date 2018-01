Sanremo 2018, Fiorello ospite della prima puntata

"Voglio fare lo scaldapubblico nella serata di apertura". Così Rosario Fiorello ha annunciato a sorpresa a Radio Deejay che sarà ospite del "Festival di Sanremo 2018". Nel corso della sua nuova trasmissione "Il Rosario della sera", il popolare showman ha telefonato in diretta a Claudio Baglioni, suo amico cantautore, direttore artistico e gran cerimoniere della kermesse ligure, e gli ha comunicato l'intenzione di accettare l'invito in occasione della prima puntata, prevista per martedì 6 febbraio.

"Claudio - ha spiegato Fiorello - circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ti ho visto in tv che facevi l'imbianchino negli spot, ci ho pensato e mi sono detto perché no?". Sorprera ed entusiasta la reazione di Baglioni dall'altra parte della cornetta: "Ma veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo!".

I due hanno poi proseguito la telefontata con un esilarante siparietto. "Visto che il maestro Enrico Cremonesi è vegano - ha scherzato Fiorello - apriamo la papaia più grossa che c'è!". E Baglioni, ridendo: "Certo, uccidete il cocomero più grosso che si possa pensare!". Lo showman si è poi candidato a presenziare all'inizio della serata, per animare la platea. "Ti prego, Claudio, fammi fare l'inizio. Io alle dieci e mezza già dormo da mezz'ora...". E l'altro: "Come, dormi da mezz'ora?". "Claudio, fidati, io il pubblico di Sanremo lo conosco... Sai cosa faccio? 'Su le mani! Giù le mani!'. Pensa Orfeo che tira su le mani... Io impazzisco!".

Fiorello a Sanremo, tutte le apparizioni

Per accordarsi sulle tempistiche c'è tempo. Per ora, Baglioni si gode la notizia. Fiorello, infatti, è stato uno degli ospiti più desiderati dai direttori artistici che si sono succeduti negli ultimi anni. Spesso il suo nome è spuntato tra i papabili ospiti, ma le indiscrezioni si sono rivelate fumo. La sua ultima apparizione sul palco dell'Ariston risale al 2001, nell'edizione condotta da Raffaella Carrà. Prima ancora, nel 1995, aveva partecipato come cantante in gara con il brano "Finalmente tu". E' del 2016, invece, il videomessaggio a sostegno della cantante Francesca Michielin.