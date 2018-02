Sanremo 2018, i momenti top e i flop della finale

Il Festival delle sorprese è finito. La serata finale è stata forse la più riuscita, dopo quella dei duetti, con un ritmo più vivo e tanti momenti di valore e qualche neo.

I momenti top della finale di Sanremo 2018

1. Laura Pausini

Si è fatta attendere, Laura Pausini, ma alla fine è arrivata e per lei è un bagno di folla. In senso letterale.

Dopo aver cantato un brano in anteprima mondiale del suo nuovo disco e aver duettato con Baglioni su "Avrai", Laura inizia a cantare "Come se non fosse stato mai amore" sul palco e poi corre fuori in strada, per un karaoke incredibile con i fan assiepiati intorno al red carpet. E pensare che cinque giorni fa era afona per una laringite.

