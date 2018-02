Sanremo, Franca Leosini "intervista" Baglioni (ma il pubblico vuole solo fare il karaoke)

C'era tanta curiosità su quello che avrebbe fatto la giornalista di Storie Maledette all'Ariston e alla fine Franca Leosini ha fatto Franca Leosini: ha vivisezionato Claudio Baglioni e la sua "Piccolo grande amore", interrompendo il monologo amoroso del cantante al pianoforte con le sue domande e i suoi modi spicci, prendendosi amabilmente in giro, anche se sembrava di vedere Paola Cortellesi nella sua riuscitissima imitazione.

Baglioni canta di "quella sua maglietta fina" e lei, pragmatica, gli ricorda che alla fine "era meglio una bella felpa larga"; lui si perde nel ricordo dell'amore, lei lo inchioda alle sue responsabilità, lui parla di quando andava a "far l'amore giù al faro" e lei lo invita seccamente a lasciare da parte "i dettagli morbosi".

Peccato per il pubblico dell'Ariston, che preferisce interromperla per continuare a cantare la canzone, neanche fosse un karaoke. Baglioni, spazientito, lancia occhiattacce oblique e impone il rispetto per l'ospite. Forse complice l'irritazione, a un certo sbaglia anche le parole della canzone.

Il momento di Franca Leosini è breve, giusto il tempo del duetto e quello di accennare il ritornello di "Ancora" di Edoardo De Crescenzo, il brano sanremese che più degli altri le è rimasto nel cuore.

Forse avrebbe meritato più spazio, Franca Leosini, o magari un'idea diversa. Nonostante la classe e il "peso" del personaggio, la sua apparizione a Sanremo è un po' slegata da tutto il resto.