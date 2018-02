Franca Leosini ospite a Sanremo 2018: "E' un piacere e un privilegio"

Grande attesa per Franca Leosini a Sanremo 2018. Cosa farà la signora della cronaca in tv, diventata all'improvviso un vero idolo dei social? Come annunciato in conferenza stampa, l'idea è quella di una "gag molto divertente" che coinvolgerà lei e il direttore artistico Claudio Baglioni, ma è tutto top secret prima dell'inizio della seconda serata.

Franca Leosini ha condiviso sulla pagina Facebook di Storie Maledette un post per spiegare perché ha deciso di accettare l'invito a partecipare a questo Festival di Sanremo.

"Ho accettato l'invito di Claudio Baglioni perché il Festival di Sanremo è un evento che affonda le radici nella cultura e nei cuori del nostro meraviglioso Paese", ha scritto la giornalista, rivolgendosi ai suoi fan. "E' per me un piacere e un privilegio essere stasera, mercoledì 7 febbraio, sul palco del Teatro Ariston; è per me un piacere e un privilegio comunicarlo personalmente a tutti voi che siete sempre nel mio cuore".



All'Ansa, Franca Leosini aveva dichiarato: "Difficilmente accetto gli inviti ad andare in tv: non è superbia, è una scelta di rigore per il tipo di lavoro che faccio. Ma il Festival è uno spettacolo nazionale e sovranazionale, è un evento che fa parte della cultura del Paese, dell'humus di una terra musicale anche sul piano geografico, per me è stato un privilegio accettare".