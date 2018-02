Sanremo, "Siete tre str..zi": frase fuorionda, Favino svela cosa è successo veramente

Il mistero ha tenuto banco per ore. Dopo il monologo di Pierfrancesco Favino e l'esibizione di Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni sulla canzone di Ivano Fossati , mentre il trio rientrava dietro le quinte, in molti hanno potuto sentire - complici i microfoni rimasti aperti - una colorita espressione.

Difficile capire bene tutta la frase, ma l'ultima parte è stata ben distinguibile: "Siete tre str..zi". Chi l'ha pronunciata e a chi si riferiva?

A svelare tutto è stato Pierfrancesco Favino, nella conferenza stampa finale del Festival.

"Uno degli autori si è particolarmente commosso e avvicinandosi si è sentito il suo commento. Era un modo colorito per dire: 'Mannaggia a voi, mi avete fatto commuovere"



Nessun insulto quindi, come alcuni avevano malignato sui social (ma anche su alcune testate), all'indirizzo di Favino e del suo monologo sui migranti. Anzi, un complimento per aver portato all'Ariston un momento forte come quello.