Sanremo 2018, Giorgia super ospite: "Come potevo dire di no?"

Un altro grande nome della musica italiana tra i super ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Giorgia torna per il secondo anno consecutivo sul palco dell'Ariston, come ha annunciato in diretta ai microfoni di Radio2 Social Club: "Vado a Sanremo, accetto molto volentieri l'invito di Claudio Baglioni. Non me l'aspettavo e per questo è ancora più bello. Potevo mica dire di no?".

Impossibile dire di no a un palcoscenico così importante per lei, dove esordì nel '94 tra le Nuove Proposte con "E poi", e vinse l'anno dopo con "Come saprei". "Sono molto onorata - ha spiegato ancora la cantante - non mi aspettavo di essere desiderata. Ovviamente attendo anche le indicazioni del direttore artistico. L'anno scorso? Una magia, un appuntamento con la vita al momento giusto, ero in uno stato emotivo non buono e al Festival è stato pazzesco".

La sua ultima partecipazione in gara risale al 2001, quando arrivò al secondo posto con "Di sole e d'azzurro". Poi tornò nel 2008 come super ospite, nella scorsa edizione il bis, e quest'anno, si può dire, la consacrazione.