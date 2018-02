Baglioni VS Ricci, l'imbarazzo della Hunziker a Sanremo: "Non rispondo"

"Vorrei sapere da Michelle Hunziker cosa ne pensa delle parole di Antonio Ricci nei confronti di Claudio Baglioni", e nella sala stampa del Teatro Ariston cala il gelo. La domanda del giornalista, nel corso della prima conferenza del Festival di Sanremo, è caduta nel vuoto davanti all'evidente imbarazzo della conduttrice.

"Io rispondo a tutto, dico tutto e non mi tengo niente - ha replicato la conduttrice - Su questo argomento però preferisco non rispondere. Stimo tutti e due moltissimo e non voglio entrare nel merito di questo tema". Un "no comment" (condiviso anche da Baglioni) che la toglie dall'impasse e conferma la sua grande eleganza.

Legatissima al patron di Striscia ma anche profondamente grata a Claudio Baglioni, che le ha dato la possibilità di tornare sul palco dell'Ariston a 11 anni di distanza, Michelle Hunziker evita ogni presa di posizione e prova a smorzare i toni. Se il tritacarne del Festival glielo permetterà fino alla fine è un'altra storia.