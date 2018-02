Sanremo al fianco delle donne, Michelle Hunziker lancia l'hashtag #iosonoqui

Nel 2016 fu il nastro arcobaleno a colorare le esibizioni di quasi tutti i cantanti in gara, quest'anno è la volta dei ranuncoli rosa. Il sindaco di Sanremo ne ha regalato uno a Michelle Hunziker durante la prima conferenza stampa del Festival, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Un'iniziativa che ha entusiasmato la conduttrice, da sempre in prima linea con la sua "Doppia Difesa". Michelle non solo ha indossato la spilla, ma ha promesso il massimo impegno per portare sul palco dell'Ariston un messaggio così importante, lanciando l'hashtag #iosonoqui e invitando i big a fare lo stesso.

"E' una cosa bellissima che mi emoziona molto - ha spiegato - Lanciamo oggi l'hashtag #iosonoqui per sottolineare il senso di unione, forza e aggregazione tra uomo e donna e per combattere questo fenomeno. Diamo una spilla anche a Baglioni e Favino per dare il segnale che questa battaglia la affrontiamo insieme. Questo diventerà il simbolo a Sanremo per la lotta contro le violenze, le molestie e tutto ciò che offende il mondo in generale".