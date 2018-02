Laura Pausini non sta bene, a rischio l'ospitata a Sanremo

Imprevisto a poche ore dalla partenza del Festival di Sanremo 2018. Laura Pausini, tra gli ospiti più attesi della prima serata di kermesse, in onda stasera martedì 6 febbraio, ha comunicato sui social che la sua partecipazione potrebbe saltare a causa di problemi di salute legati ad una laringite.

Uno spiacevole fuori programma per Laura, che però sta ricorrendo a tutte le cure necessarie per tornare in forma nelle prossime ore. "Ciao a tutti - ha scritto su Facebook - Purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al 'Festival di Sanremo'. Farò il possibile ma non dipende da me".

"Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco"

La Pausini dovrebbe tornare a cantare sul palco dell'Ariston a 25 anni dalla vittoria nella sezione Giovani con "La solitudine", che le ha spalancato le porte del successo fino a farla diventare una star mondiale. "Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce", ha precisato nel post.

Infine, l'interprete ha voluto ringraziare anche Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo 2018 e tutta la Rai per "Il supporto in queste ore". E i fan: "Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo"

L'ospitata al Festival, a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo singolo "Non è detto", dovrebbe anticipare il nuovo album di inediti della cantante e un attesissimo ritorno live, che partirà dal Circo Massimo di Roma, il 21 e il 22 luglio 2018, per poi proseguire con un maestoso tour mondiale che toccherà tutta l'Europa, gli Stati Uniti e l'America Latina.

Al momento l'unico ospite certo della serata di oggi è Fiorello.