Sanremo 2018, Laura Pausini super ospite della prima serata

Parte col botto la prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, che ha ammesso di essere terrorizzato dall'Auditel, nella prima serata, martedì 6 febbraio, può contare su due grandi artisti che in caso di "emergenza", tamponeranno bene la situazione ascolti. Dopo la conferma di Fiorello, arriva quella di Laura Pausini.

Il suo nome circolava da settimane, ma ora è ufficiale: la cantante torna sul palco dell'Ariston a 25 anni dalla vittoria nella sezione Giovani con "La solitudine", che le ha spalancato le porte del successo fino a farla diventare una star mondiale. L'ospitata al Festival, a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo singolo "Non è detto", anticipa il nuovo album di inediti della cantante e un attesissimo ritorno live, che partirà dal Circo Massimo di Roma, il 21 e il 22 luglio 2018, per poi proseguire con un maestoso tour mondiale che toccherà tutta l'Europa, gli Stati Uniti e l'America Latina.

"Sanremo chiama, io ci sono" ha scritto sui social Laura Pausini, entusiasta di tornare all'Ariston. Ancora mistero, invece, sugli ospiti delle altre serate (a parte Sting, Shaggy e James Taylor, confermati) anche se qualche nome è trapelato ufficiosamente, come Renato Zero, Gianni Morandi, J-Ax e Fedez e il trio Nek-Pezzali-Renga, per dirne qualcuno.