Sanremo 2018, Laura Pausini dà forfait: sta male

Il Festival di Sanremo, per il suo esordio, dovrà accontentarsi di Fiorello, Gianni Morandi e Tommaso Paradiso. Laura Pausini, attesa nella prima serata, è stata costretta a rinunciare a causa di una forte laringite.

Le voci si sono rincorse per ore, poi la conferma dei vertici Rai questa mattina in conferenza stampa: "Laura Pausini non ci sarà stasera. Ha tentato tutte le terapie possibili ma non ce l'ha fatta. La bella notizia, però, è che ci sarà sabato e noi l'aspettiamo con tutta la sua energia".

Rammaricata per il forfait, la cantante ha condiviso il suo dispiacere su Facebook: "Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine. Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò sabato! Salirò sul palco dell'Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l'ora! Grazie a tutti per l'affetto che come sempre mi dimostrate. In bocca al lupo a Claudio, a tutti gli artisti, alla Rai e tutto il cast della prima serata! Ci vediamo prestissimo! Un abbraccio".

Tutto rimandato alla finalissima. Laura Pausini tornerà sul palco dell'Ariston a 25 anni dalla vittoria nella sezione Giovani con "La solitudine", che le ha spalancato le porte del successo fino a farla diventare una star mondiale.