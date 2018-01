Le Vibrazioni a Sanremo 2018 con "Così sbagliato": testo

Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo dopo la reunion, che vede il gruppo nella formazione originale composta da Francesco Sarcina, voce e chitarra, Stefano Verderi, chitarra e tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Il brano in gara è "Così sbagliato", contenuto nel nuovo album "V", il quinto in studio del gruppo con 10 inediti.

"La canzone è una visione molto semplice del fatto che mi ami, mi vuoi bene anche così - ha spiegato Sarcina - Ognuno di noi sbaglia nelle relazioni, non solo amorose ma anche con i genitori, i figli e gli amici. Ci si aspetta sempre qualcosa, non si vorrebbe deluderli ma siamo tanto concentrati su noi stessi che non ci rendiamo conto di sbagliare".

Il testo di "Così sbagliato" verrà pubblicato appena disponibile