Leonardo Monteiro a Sanremo 2018 con "Bianca": testo e video

Nato a Roma nel 1990, Leonardo Monteiro è figlio di due ballerini brasiliani e fin da piccolo viene travolto da una profonda passione per la musica. Studia alla Scala di Milano, e nel 2008 partecipa al talent di Maria De Filippi, "Amici", nella categoria danza.

Lavora con diverse compagnie di danza contemporanea a New York, fra il 2010 e il 2011, e attualmente insegna danza presso numerose scuole in Italia e in Svizzera. Canta da sempre e studia pianoforte dall'età di 7 anni. Nel 2017 vince il concorso canoro "Area Sanremo" ed è in gara tra le Nuove Proposte di questa edizione del Festival con la canzone "Bianca".