Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 con "Il congiuntivo": testo e video

E' senza dubbio il volto più noto tra le Nuove Proposte di questa edizione del Festival di Sanremo. Attore, autore, comico, e vera star del web, Lorenzo Baglioni si presenta al Festival con una canzone allegra e vivace, sia nel testo che nel ritmo.

Fiorentino doc, dopo essersi laureato in matematica all'Università degli Studi di Firenze e aver insegnato per alcuni anni nelle scuole superiori, nel 2012 decide di dedicarsi a tempo pieno al mondo dello spettacolo. Show teatrali, video sul web, partecipazioni a trasmissioni televisive, Baglioni non perde occasione per dimostrare di essere un artista a 360 gradi.