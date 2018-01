Mario Biondi a Sanremo 2018 con "Rivederti": testo

Mario Biondi era già stato due volte sul palco dell'Ariston come ospite nei duetti con i cantanti in gara, ma Sanremo 2018 segna il suo debutto da solo nella categoria Big .

Nel 2007 duettò con Amalia Gré nel brano "Amami per sempre". Due anni dopo cantò insieme a Karima Ammar, in gara nella sezione Giovani, sulle note della canzone "Come in ogni ora".

Catanese doc, appassionato di musica soul e jazz e con numerose esperienze internazionali all'attivo, Mario Biondi canta quasi sempre in inglese ma all'Ariston porta una canzone in italiano.

Il testo della canzone "Rivederti" di Mario Biondi sarà pubblicato appena disponibile.