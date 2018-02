Meta-Moro gate, l'arrangiatore di "Silenzio": "La canzone l'abbiamo suonata a Musicultura e non solo"

La parola fine sembra non arrivare mai sul caso Ermal Meta e Fabrizio Moro che in questi giorni sta tenendo banco a Sanremo. Nessun plagio, come si è urlato, la Rai è stata chiara: la canzone è conforme al requisito di novità previsto dal regolamento del Festival, perciò resta in gara.

Qualche dubbio però continua ad aleggiare sulla vicenda, nonostante i protagonisti continuano a ribadire la loro onestà intellettuale. "Siamo stati rispettosi del regolamento - ha spiegato Meta in conferenza stampa - Noi scriviamo canzoni e sappiamo mantenere intatta la nostra integrità artistica. Non abbiamo usato il campionamento di 'Nel blu dipento di blu" ma di una canzone sconosciuta che meritava la chance di aver uno spazio importante".

"Silenzio", questa la canzone finita sotto la lente d'ingrandimento, scritta da Andrea Febo, stesso autore di "Non mi avete fatto niente", è davvero così sconosciuta? A quanto pare no. Il brano è stato presentato nel 2017 a Musicultura, importante Festival musicale che si tiene ogni anno a Macerata. Lo dimostra un video, riportato da FrosinoneToday, e ce lo conferma Maurizio Mingarelli, chitarrista che ha curato l'arrangiamento di "Silenzio" insieme ad altri due musicisti, Fabio Raponi e Marco Ceci.

"Sono giorni che ricevo chiamate da parte di persone che conoscono quella canzone - ha spiegato il chitarrista al telefono - La canzone è di Febo, l'idea è la sua. Noi abbiamo fatto gli arrangiamenti e nella canzone di Moro e Meta sono quasi del tutto uguali anche quelli, oltre alle parole. Hanno riprodotto più o meno gli stessi arrangiamenti nostri. La canzone è la stessa, ma questo è palese, non lo dico io".

Quello che ribadisce lui è che "Silenzio" è stata presentata al pubblico in diverse occasioni: "L'abbiamo portata a Musicultura nel 2017. Ci sono i video su YouTube, ci sono anche io su quel palco accanto ad Ambra Calvani che canta. L'ho suonata in più di un'occasione, ma la più eclatante è stata Musicultura. Non ce l'ho con Ermal e Fabrizio, che conosco, anzi se vincono sono contento, ma quella canzone è stata esibita, non posso dire il contrario".