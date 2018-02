Red Ronnie senza filtri su Meta e Moro: "La Rai non li elimina perché ci sono interessi commerciali"

Ok il boom di ascolti e lo show di Fiorello, ma il giorno dopo l'esordio a tenere banco a Sanremo è il presunto caso plagio che ha travolto Ermal Meta e Fabrizio Moro. "Non mi avete fatto niente", scritta per il duo da Andrea Febo, è molto simile (per non dire uguale) a un altro brano firmato dallo stesso autore e presentato a Sanremo Giovani nel 2016, "Silenzio".

La Rai "assolve" i cantanti, che restano in gara, ma i dubbi la fanno da padrone, soprattutto in sala stampa. Durante la conferenza di stamattina la discussione è stata a dir poco incandescente, con scambi al vetriolo tra giornalisti, che chiedono a gran voce trasparenza, e i vertici che difendono la canzone, appellandosi al regolamento che ammetterebbe la possibilità di usare stralci di altri brani e addirittura di altri autori per una durata non superiore al 30%. "Non mi avete fatto niente", dunque, sarebbe un inedito a tutti gli effetti, seppur con estratti della sua "prima versione".

Autocitazione o plagio? Su questo gli addetti ai lavori si spaccano a metà, e in attesa dei chiarimenti promessi da Baglioni, qualcuno azzarda ipotesi pungenti. Red Ronnie, che come tutti gli anni è a Sanremo in veste di talent scout con la sua roulotte fuori dal Palafiori, non usa mezzi termini sull'affaire Meta-Moro: "E' la stessa canzone. Andava eliminata, ma la Rai non può eliminare una canzone che i bookmaker dicono che vincerà Sanremo, perché ci sono degli interessi commerciali. Non puoi cancellare una canzone su cui si scommette. Si scommette legalmente sulle canzoni di Sanremo, e siccome la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro viene data a 2,57, che è la tariffa più bassa, vuol dire che in tanti stanno investendo e si arrabbierebbero".

Una dichiarazione forte che Red Ronnie ha rilasciato ai nostri microfoni (qui la videointervista integrale) e sulla quale non ha il minimo dubbio: "Non la eliminano perché perderebbero due potenziali vincitori. I bookmaker hanno il loro peso". Come le sue parole in questo polverone che rischia di annebbiare il Festival.