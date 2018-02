Michelle Hunziker: “Nessuna problema per ospitata Muccino”

Il balletto con Pierfrancesco Favino è stato uno dei momenti cult della seconda serata del Festival, racconta Michelle Huzinker in conferenza stampa: “Stamattina mio marito non mi ha nemmeno salutato. Mi ha detto: ‘Ma quel ballo succinto con Favino? Personalmente faccio finta di giocare a fare una ballerina. I passi li abbiamo un po’ inventati. Ci candidiamo per Ballando con le stelle”.

Poi la Hunzinker ringrazia la conduzione di Baglioni: “Quando vado a letto la sera a me viene ‘popopo’ (e intona la canzone) Non so cosa aggiungere, sono davvero molto contenta. Contentissima del dietro le quinte di cui mi piace raccontare anche sui social, perchè la macchina del Festival è complicatissima. Faccio i complimenti a tutti gli autori e i tecnici. Ho visto raramente un fenomeno del genere. E il merito va sempre al ristoratore, al padrone di casa, al manico che è Claudio Baglioni. E’ lui che porta l’energia. Grazie di averci preparato questo festival così bello”.

Qualcuno la paragona a Pippo Baudo: “Non posso essere paragonata al grande Pippo Baudo – dice – Avevo paura di spiegare il regolamento perchè so quanto sia importante, e quindi me lo sono studiato bene”.

Nel finale una domanda sulla preplessità di aver ospitato Gabriele Muccino, regista accusato di molestie, considerata la sua associazione contro le donne che ne sono vittime: “Assolutamente no. Lui è stato accusato ma non penso abbia subito alcun tipo di processo. Mi dispiace perchè non sono proprio informata sui fatti, non mi sono posta neanche il problema perchè non si può accusare una persona così. Noi abbiamo molte donne che assistiamo anche da un punto di vista legale”. Favino interviene: “Da un punto di vista umano, intervengo dicendo che c’è una azione legale che non ha ancora portato a una conferma di quanto detto. Prima di pensare che uno è un mostro e un aggressore forse è il caso che questo venga comprovato”.