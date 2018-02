Sanremo 2018, Michelle al marito in prima fila: "Sei talmente bello che ti risposerei"

Il Festival della canzone italiana... E dell'amore. Alla prima occasione Michelle Hunziker non ci ha pensato un attimo e ha fatto una dichiarazione in diretta tv al marito Tomaso Trussardi, seduto in prima fila al Teatro Ariston.

"Amore ti amo. Sei talmente bello che ti risposerei", e l'Ariston applaude la coppia amatissima, che secondo le indiscrezioni delle ultime settimane aspetterebbe un bebè, il terzo, e dai loro sguardi emozionati si fatica a credere il contrario. "Sono due settimane che non lo vedo", ha spiegato la conduttrice, e poco dopo in platea scatta anche il bacio.

In platea a sostenere Michelle Hunziker anche Aurora Ramazzotti, primogenita della conduttrice.