Mirkoeilcane a Sanremo 2018 con "Stiamo tutti bene": testo

Romano, del quartiere Garbatella, Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, scrive canzoni da quando aveva 16 anni, grazie a una vecchia chitarra del papà appesa in salotto, che gli ha fatto scoprire la sua grande passione per la musica. Nel 2016 esce il suo primo album, e nello stesso anno vince il Premio Bindi, il Premio Incanto e il disco d'esordio figura tra le 50 opere prime candidate al Premio Tenco.

Nei suoi testi quasi sempre tematiche sociali, come "Stiamo tutti bene", brano con cui è in gara a Sanremo tra le Nuove Proposte. La canzone parla del drammatico tema dei migranti visto con gli occhi di un bambino.