Mudimbi a Sanremo 2018 con "Il mago": testo e video

Di origini italo-congolesi, nato e cresciuto a San Benedetto Del Tronto, Mudimbi inizia a fare rap nel 2000. Nel 2014 il primo EP "M", con 5 tracce di diversi generi musicali. Nel 2017 il primo album ufficiale.

Scelto tra i finalisti di "Sarà Sanremo", è in gara tra le Nuove Proposte con "Il Mago", un brano che parla dell'importanza di reagire alle negatività e sfortune del quotidiano, a prendere le cose con leggerezza provando a mescolare le carte in tavola proprio come fa un mago.