Sanremo 2018, tra i super ospiti il trio Nek-Pezzali-Renga

La lista degli ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo si allunga di ora in ora ed è quasi del tutto tricolore. Un omaggio di Claudio Baglioni alla musica italiana, come aveva promesso.

Dopo le conferme di Laura Pausini, Giorgia, Negramaro, Gianni Morandi, Biagio Antonacci e Gino Paoli, ecco il trio del momento. Anche Nek, Francesco Renga e Max Pezzali sul palco dell'Ariston. Un ritorno in altre vesti per i primi due, mentre per l'ex 883 è la prima volta al Festival.

"Ne ho sempre avuto timore - ha confessato Pezzali alla Vita in diretta - ma con l'amicizia e la condivisione è un'altra storia, è un'esperienza musicale e di vita". "Divideremo la paura sul palco" ha aggiunto Renga, e Nek non sta nella pelle: "Claudio ci ha invitato, siamo contentissimi".