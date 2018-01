Nina Zilli a Sanremo 2018 con "Senza appartenere": testo

Maria Chiara Fraschetta, in arte Nina Zilli, si presenta per la terza volta da Big al Festival di Sanremo con la canzone "Senza appartenere".

Nel 2010 l'esordio nella categoria Nuova Generazione con la canzone "L'uomo che amava le donne": arrivò terza, ma il brano le valse il Premio della Critica Mia Martini, quello della Sala Stampa Radio Tv e il riconoscimento di Assomusica.

Due anni dopo si ripresentò a Sanremo come Big con "Per sempre". Finì il Festival in settima posizione ma venne selezionata per partecipare all'Eurovision Song Contest (dove cantò "L'amore è femmina"). L'ultima apparizione sul palco delll'Ariston risale al 2015, quando arrivò nona con il brano "Sola".

Il testo di "Senza appartenere" di Nina Zilli verrà pubblicato appena disponibile.