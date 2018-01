Noemi a Sanremo 2018 con "Non smettere mai di cercarmi": testo

A due anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, Noemi torna al Festival di Sanremo con una canzone che lei stessa definisce una sorta di "spin-off" di "Sono solo parole", con cui si classificò terza nel 2012.

"Non smettere mai di cercarmi" è un brano che invita a non restare chiusi in se stessi con il rischio di perdere persone importanti. "Lancia un grido - ha spiegato la cantante - Mi sembra un tema universale, è una canzone semplice ma potente e spero che al pubblico arrivi tanto". Il brano fa parte del nuovo album "La Luna", composto da 13 inediti e che verrà presentato anche dal vivo con due speciali eventi live in programma il 27 maggio a Roma e il 29 maggio a Milano

Il testo di "Non smettere mai di cercarmi" verrà pubblicato appena disponibile.