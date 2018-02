Sanremo, Noemi sul palco senza reggiseno: e si vede (tutto)

Il primo siparietto bollente di questo Festival di Sanremo, arrivato anche un po' troppo tardi, è di Noemi. La cantante si è presentata sul palco con un abito lungo ma scollatissimo, indossato rigorosamente senza reggiseno.

Impossibile non accorgersene, soprattutto quando per un paio di volte dal lembo ha fatto capolino il capezzolo, e nemmeno troppo timidamente. Nessun imbarazzo per Noemi, al contrario di Favino che cerca di sdrammatizzare anche se ormai la frittata era fatta. E non è dispiaciuta.

Un look eccessivo, forse, ma lei osa con assoluta sicurezza di sé, e non le sta affatto male.