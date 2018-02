Sanremo 2018, le pagelle delle Nuove Proposte

Debutto sul palcoscenico più importante d'Italia, questa sera, per 4 delle Nuove Proposte. Emozionati e determinati a dare il massimo, ecco come se la sono cavata. Bravi tutti, ma di un paio di loro ne sentiremo parlare molto.

Lorenzo Baglioni, 5 - La canzone sembra una filastrocca per insegnare i tempi verbali alle elementari, e la campanella sul finale far venir voglia di ripetere la canzoncina dei mesi dell'anno. Banale, se non fosse per lo smoking rosso che cattura quel pizzico di attenzione.