Sanremo 2018, Nuove Proposte: i testi delle canzoni

Tra i protagonisti della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, oltre ai 20 big anche 8 artisti emergenti che si sfidano nella categoria Nuove Proposte. 2 provenienti da Area Sanremo e 6 vincitori di "Sarà Sanremo", scelti dalla commissione musicale, capitanata da Claudio Baglioni, su 68 finalisti.

In questa edizione, a differenza di quelle degli ultimi anni, non ci sono eliminazioni. Le 8 Nuove Proposte, quindi, si esibiscono in tutte le serate, fino alla finale di venerdì in cui viene decretato il vincitore.

Le Nuove Proposte con le loro canzoni

Mudimbi con "Il mago";

Eva con "Cosa ti salverà";

Mirkoeilcane con "Stiamo tutti bene";

Lorenzo Baglioni con "Il congiuntivo";

Giulia Casieri con "Come stai";

Ultimo con "Il ballo delle incertezze";

Leonardo Monteiro con "Bianca";

Alice Caioli con "Specchi Rotti"