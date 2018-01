Sanremo 2018, gli ospiti: tra i primi nomi Sting, Liam Gallagher e Laura Pausini

Tra le poche cose che restano ancora da scoprire sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, ci sono i super ospiti. Verranno svelati solo alla fine, qualcuno addirittura in corsa, ma qualche nome inizia a circolare.

Fra i big internazionali che potrebbero calcare quest'anno il palco dell'Ariston ci sono Sting e Liam Gallagher. Le trattative sembra siano ancora in corso, ma la loro presenza sarebbe quasi certa. A una condizione, come ha spiegato Baglioni martedì in conferenza stampa, che vengano per omaggiare la canzone italiana. Nessuna passerella personale, quindi, ma tanta voglia di mettersi in gioco. E un altro splendido omaggio a Sanremo ci sarà con Laura Pausini, anche lei, pare, sicura. La cantante, che iniziò la sua straordinaria carriera proprio al Festival, nel 1993, grazie al brano "La solitudine", è in cima al toto-nomi degli ospiti.

Nessuna star hollywoodiana, invece, come ormai era consueto da anni. "Ho chiesto di fare a meno di attori hollywoodiani - ha fatto sapere Baglioni - Non hanno mai portato grande artisticità e non corrispondono alla mia idea di Festival".