Sanremo 2018, gli ospiti: si parte con Laura Pausini e Biagio Antonacci

Claudio Baglioni è stato chiaro, la 68esima edizione del Festival di Sanremo sarà una festa tutta italiana, per celebrare la nostra canzone. Si parte degli ospiti: niente star hollywoodiane, via libera invece a cantanti internazionali, a patto che non usino l'Ariston come passerella personale, e poi ovviamente le nostre eccellenze.

E' Tv Sorrisi e Canzoni a svelare i primi due nomi, a quanto pare ufficiali. Nella serata d'esordio, martedì 6 febbraio, si esibiranno Laura Pausini e Biagio Antonacci, e molto probabilmente anche il padrone di casa, Claudio Baglioni, duetterà con loro. Grandi nomi, anche se ancora non ufficializzati, per le altre serate, a partire da Renato Zero, e poi ancora Negramaro (attesi venerdì), il trio Nek-Pezzali-Renga, impegnati in un tour che sta riscuotendo un grandissimo successo, J-Ax e Fedez. Quasi certa l'incursione dell'altro capitano coraggioso, Gianni Morandi, mentre si starebbe ancora trattando per riportare sul palco dell'Ariston i "tenorini" de Il Volo, a tre anni dalla loro vittoria con "Grande amore".

Tanti anche gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo. Si fanno i nomi di Antonella Clerici e dell'intero cast dell'ultimo film di Gabriele Muccino, "A casa tutti bene", in cui ha un ruolo anche Pierfrancesco Favino, conduttore di questa edizione del Festival insieme a Michelle Hunziker.

Tutto tace, invece, sul fronte comici. In piena campagna elettorale, si sa, sono quelli che fanno più paura, soprattutto in Rai.