Sanremo 2018, tutti gli ospiti del Festival

"Sarà la festa della musica italiana" ha promesso Claudio Baglioni. Detto fatto. Niente star hollywoodiane in questa edizione, pochi artisti internazionali, mentre la lista degli ospiti diventa sempre più tricolore.

Si parte martedì 6 febbraio con Laura Pausini, che torna all'Ariston a 25 anni dalla vittoria nella sezione Giovani con "La solitudine", che le ha spalancato le porte del successo. Sempre nella prima serata, per scongiurare il flop degli ascolti, è atteso il grande ritorno in tv di Fiorello, che non ha saputo dire di no all'invito del direttore artistico.

E ancora Biagio Antonacci, Negramaro, Gianni Morandi, Gino Paoli con Danilo Rea per un omaggio a Umberto Bindi, il trio Nek-Renga-Pezzali, e Giorgia, che torna per il secondo anno consecutivo sul palco che nel 1994 la lanciò con "E poi". Tra i papabili, che potrebbero aggiungersi in corsa, anche Renato Zero, J-Ax e Fedez. Confermati Sting, che canterà anche un brano insieme a Shaggy, e James Taylor.

Atteso anche il cast dell'ultimo film di Gabriele Muccino, "A casa tutti bene", di cui fa parte anche il coconduttore del Festival Pierfrancesco Favino. E poi altri nomi del mondo dello spettacolo e dello sport che ancora non sono stati svelati. Mistero, per il momento, anche sui comici.