Sanremo 2018, Fiorello show: Baglioni fa la spalla, Hunziker e Favino bravi e affiatati

L'attesa per questo Festival "diverso" era altissima e altissimo era il rischio che un po' tutti, dalla Rai a Baglioni ai due co-conduttori si sono presi. (IL RIASSUNTO DELLA PRIMA SERATA)

Baglioni lo aveva detto: "Starò pochissimo sul palco". Vuoi per lasciare spazio alla musica, vuoi per non strafare, il direttore artistico si lascia più che volentieri rubare la scena. Ed è un bene, perché il discorso iniziale di Baglioni aveva tutti i limiti e i difetti che si temeva questo Festival avrebbe avuto: prolisso e autoreferenziale, troppo "alto".

Per fortuna che c'è Fiorello, che riscalda l'atmosfera subito, dopo l'incursione di uno sconosciuto che invade il palco dell'Ariston, bloccato però dalla sicurezza. Fiorello si prende lo show, Baglioni gli fa la spalla e tutto funziona. Il loro duetto a metà serata è uno dei momenti più riusciti, da rivedere e rivedere.

E per fortuna che ci sono anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Lei bellissima e splendida padrona di casa, anche se incappa spesso in gaffe, ma i tempi ovviamente ci sono e la grazia innata conquista. In sala c'è il marito Tomaso Trussardi e lei non si trattiene: "Sei talmente bello che ti risposerei".

Favino dimostra ancora una volta di essere veramente un artista completo. Ha il suo momento di gloria quando a sorpresa può sfoggiare tutte le sue capacità artistiche con un medley di canzoni sanremesi.

C'è tanta musica in questo Festival. Oltre alle canzoni in gara, ci sono quelle degli ospiti: oltre a Fiorello, il momento più bello ed emozionante è sicuramente il duetto Baglioni/Morandi su "Se non avessi più di te", per l'omaggio a Luis Bacalov. "La musica al centro", ha ribadito Baglioni in apertura. Tante le sorprese, in positivo e purtroppo in negativo, ma di sicuro c'è varietà nelle canzoni proposte. La classifica annunciata in chiusura spiazza, ma è provvisoria e ci sono ancora quattro serate.