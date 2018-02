Sanremo 2018, la prima serata: il riassunto

La prima serata del Festival di Sanremo 2018 si conclude con una classifica - provvisoria - dei cantanti in gara che fa rumoreggiare il pubblico.

Tante le sorprese tra i Campioni, in positivo e in negativo. L'attesa, a parte la gara, era tutta per Fiorello, che non ha deluso: i suoi momenti sul palco sono stati i più vivi di tutta la serata, che come tutti gli esordi ha bisogno di prendere un po' le misure con la resa dal vivo e di "accordarsi", in vista delle prossime serate. Baglioni fa la spalla (e bene fa, visto che quando è solo tende a strafare), Hunziker e Favino conducono. Lo spettacolo scorre abbastanza, il ritmo non è effervescente come ci si poteva augurare ma nemmeno troppo "sacrale" come si poteva temere.

00:10

La classifica della giuria demoscopica prevede tre fasce, classifica alta, centrale e bassa, con tre colori diversi: blu, giallo e rosso. Questi risultati però possono essere ribaltati.

Zona blu

Lo Stato Sociale

Nina Zilli

Noemi

Annalisa

Max Gazzé

Ron

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Zona gialla

Luca Barbarossa

Mario Biondi

The Kolors

Elio e le Storie Tese

Caccamo

Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro

Zona rossa

Decibel

Diodato e Roy Paci

Renzo Rubino

Enzo Avitabile e Peppe Servillo

Red Canzian

Le Vibrazioni

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Il pubblico rumoreggia decisamente.

00:58

La gara è finita ed è il momento della prima classifica: votano i telespettatori con il televoto, la giuria della sala stampa e la giuria demoscopica. Il peso di queste votazioni pesa rispettivamente per il 40%, 30% e 30%.

Intanto al Dopo Festival si preparano ad assegnare il "Baglioni d'oro".

00:46

Le Vibrazioni sono gli ultimi ad esibirsi. La canzone si intitola "Così sbagliato"(codice televoto 20).

00:42

Fanno il loro ingresso Enzo Avitabile e Peppe Servilllo per cantare "Il coraggio di ogni giorno" (codice televoto 19).

Ore 00:36

Michelle Hunziker e Stefania Sandrelli presentano Renzo Rubino. Il cantante presenta la sua "Custodire" (codice televoto 18).

Ore 00:27

"Il bello della diretta" e Baglioni e Favino gestiscono insieme un piccolo incoveniente tecnico che in realtà serve a far entrare sul palco un pianoforte: è il momento del cast di "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. Arrivano Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Giammarco Tognazzi, Valeria Solarino, Giulia Michelini, Ivano Marescatti, Giampaolo Morelli, Elena Cucci. Tutti insieme cantano "Bella senz'anima" di Riccardo Cocciante, con Baglioni al pianoforte. "L'eccellenza del cinema italiano sul palco di Sanremo", elogia Michelle Hunziker.

Ore 00:17

Tocca a Nina Zilli e alla sua "Senza appartenere" (codice televoto 17).

Ore 00:10

Entrano Diodato e Roy Paci, per cantare insieme "Adesso" (codice televoto 16).

Ore 23:54

La storia della canzone entra al Festival. E' il momento dell'omaggio a Luis Bacalov. L'orchestra suona "Se non avessi più te" e canta, ovviamente, Gianni Morandi, insieme a Claudio Baglioni. I due "capitani coraggiosi" si prendono la scena, poi l'eterno ragazzo duetta con Tommaso Paradiso dei The Giornalisti con "E' una vita che ti sogno".

Ore 23:41

Favino e Michelle Hunziker annunciano Luca Barbarossa. Il cantante romano canta la sua "Passame er sale" (codice televoto 15).

Ore 23:34

Dopo Facchinetti e Fogli, è il momento dell'altro componente dei Pooh in gara quest'anno a Sanremo: Red Canzian. La canzone è "Ognuno ha il suo racconto" (codice televoto 14). Sul bavero della giacca, il fiore simbolo di #isonoqui.

Ore 23:28

Arriva Giovanni Caccamo, il tredicesimo Campione ad esibirsi questa sera. Canta "Eterno" (codice televoto 13).

Ore 23:21

Tocca a Elio e le Storie Tese, per quello che pare essere l'ultima apparizione dello storico gruppo che ha annunciato l'intenzione di sciogliersi. E per dirigere "Arrivedorci" non poteva non esserci che Beppe Vessicchio (codice televoto 12).

Ore 23:10

Dopo un assaggio di Gianni Morandi, che presto arriverà sul palco, tocca ai Decibel con il loro omaggio a David Bowie: "Lettera al Duca" (codice televoto 11)

Ore 22:59

Michelle Hunziker (con secondo cambio d'abito) canta "E se domani". Poi tocca a Noemi con "Non smettere mai di cercarmi" (codice televoto 10).

Ore 22:49

Canta "Lo Stato Sociale" con "Una vita in vacanza" (codice televoto 09). La canzone fa ballare il pubblico dell'Ariston ma rubano la scena i due ballerini: per la danzatrice applausi a scena aperta.(Chi è Paddy Jones: la ballerina acrobatica che ha conquistato tutti)

Ore 22:42

I cantanti dietro le quinte scalpitano ed è il momento di andare avanti con la rassegna. Tocca a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. La canzone si intitola "Il segreto del tempo" (codice televoto 08).

Ore 22:30

Dopo il break pubblicitario, Baglioni e Favino sul palco. E' il "momento culturale", affidando all'attore che al Festival ha il compito di portale "le parole". Sembrava che Favino non avrebbe dovuto cantare e invece non resiste e parte la musica: un medley tra delle canzoni più famose di Sanremo. L'attore si scatena sulle note di Ramazzotti e improvvisamente compare alle sue spalle Michelle Hunziker: "Di tutte le canzoni del Festival proprio questa dovevi cantare?".

Ore 22:24

La gara continua e sul palco arriva Mario Biondi con "Rivederti" (codice televoto 07).

Ore 22:15

Michelle Hunziker e Favino si "punzecchiano" ironicamente e scherzano sulle voci che li volevano in urto l'uno con l'altro. Poi arrivano Ermal Meta e Fabrizio Moro per cantare la loro "Non mi avete fatto niente" (codice televoto 06).

Ore 22:08

Dopo aver ricordato le modalità del televoto, Michelle Hunziker chiama sul palco Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. Il trio esegue: "Imparare ad amarsi". (codice televoto 05). La Vanoni ha appuntato sul vestito il fiore simbolo della campagna #iosonoqui lanciata dalla Hunziker contro le violenze sulle donne. "Ma dovrebbero portarlo gli uomini", chiosa la cantante.

Ore 21:50

Baglioni annuncia Laura Pausini ma dalle scale scende Fiorello (visto che la cantante ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione a causa di una laringite e sarà all'Ariston sabato per la finale). Una gag un po' telefonata, che però dà modo a Fiorello di tornare in scena e scaldare la platea.

"Bisogna riempire lo 'spazio Pausini'", dice Fiorello, ma all'improvviso una voce roca ma inconfondibile si fa sentire: è Laura Pausini in collegamento.

Fiorello e Baglioni cantano una delle hit storiche del cantautore romano: "E tu". E il pubblico non può fare a meno di applaudire l'inedito duetto.

Ore 21:36

Michelle Hunziker scende in mezzo al pubblico dell'Ariston per parlare di "social", mentre Favino dal palco annuncia il quarto Campione in gara: Max Gazzé. Il cantautore romano presenta la canzone "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" (codice televoto 04).

Ore 21:30

Ancora Michelle Hunziker e Claudio Baglioni annunciano il prossimo artista: i The Kolors. Abituati a cantare in inglese, a Sanremo presentano una canzone in italiano: "Frida (mai, mai, mai)" (codice televoto 03).

Ore 21:23

Michelle Hunziker annuncia Ron e la sua "Almeno pensami" (codice televoto 02). "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio".

Ore 21:18

E' il momento di Annalisa con "Il mondo prima di te". (codice televoto 01).

Ore 21:12

Baglioni presenta il suo "compagno di viaggio": Pierfrancesco Favino. Insieme poi fanno entrare la signora dell'Ariston: Michelle Hunziker.

Con precisizione elvetica, Michelle Hunziker spiega il regolamento del Festival e poi dà il via ufficiale al Festival, con l'annuncio della prima esibizione della serata: Annalisa.

Ore 21.00

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston.

"Signore e Signori, benvenuti alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana" #Sanremo2018 @ClaudioBaglioni pic.twitter.com/tXuddZIIei — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 6 febbraio 2018

Ore 20.46

Fiorello irrompe in scena. "Faccio il Pippo Baudo della situazione" ed è subito follia a Sanremo: per lui applausi a scena aperta. Fiorello scalda l'Ariston con il classico: "Su le mani".

Fiorello legge il messaggio WhatsApp che Claudio Baglioni gli ha mandato per convincerlo a partecipare al Festival: "Un messaggio che se ci metti la musica diventa una canzone e arrivi terzo in classifica".

Poi lo showman "si sdoppia" e canta un medley tra le canzoni di Morandi e Baglioni, da "Uno su mille ce la fa" improvvisamente si trasforma in "Mille giorni di te di me" e altre hit, nello stile dei due cantanti. Applausi a scena aperta per Fiorello mattatore.